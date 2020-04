Konijnen, fazanten, wilde eenden en resem illegale vangtuigen weggehaald in Alken

Regio

Achter een huis in de Laagsimsestraat zijn maandagnamiddag 38 konijnen, 15 fazanten, wat wilde eenden en een 20-tal illegale vangtuigen in beslag genomen. De dieren werden in het VZOC opgevangen. De p...

Lees verder