Rotary Overpelt Noord-Limburg schenkt 10.000 euro aan Maria Ziekenhuis

Pelt - Onder het motto 'Samen sterk' doneert Rotary Overpelt Noord-Limburg 10.000 euro aan het Maria Ziekenhuis in Pelt.

"De coronapandemie geeft een hele andere wending aan ons leven en dus ook aan het 50-jarig bestaan van Rotary Overpelt Noord-Limburg. Dit jubileumjaar staat in het teken van 'Lokale hulp en maatschappelijk engagement'", klinkt het.

"Wat kunnen we vandaag beter doen dan mee inzetten tegen corona? De ziekenhuizen en hulpverleners staan in de frontlinie en geven iedere dag het beste van zichzelf. Zorgen dat zij veilig kunnen werken met voldoende medisch materiaal voor de zieken is prioriteit. Chapeau aan alle helden die zorgen voor de zieken, de toeleveringen en het behoud van onze economie. Ook doen we een oproep van solidariteit en samenhorigheid. Voor wie zorg kan dragen: zorg en help daar waar het kan.

Voor wie veilig zijn job kan doen: werk, zorg dat de keten blijft draaien. Voor wie financiële mogelijkheden heeft: Ddoneer daar waar je voelt dat het nodig is. En last but not least: voor alle anderen: blijf thuis en zorg goed voor jezelf en je naasten zodat het virus zich niet kan verspreiden.

Als we allemaal ons steentje bijdragen kunnen we dit samen aan.

Wil jij het Maria Ziekenhuis in Overpelt steunen? Op de website van het Maria Ziekenhuis in Pelt vind je alle informatie en een up-date van de schenkingen: www.mznl.be/nieuws/coronavirus/ik-zorg-mee