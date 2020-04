Biografe prins Harry: “Ik herken hem niet meer”

Biografe Angela Levin nam geen blad voor de mond in het meest recente nummer van The Tatler. De koninklijke biografe vertelde dat Harry en Meghan, sinds eind maart ontheven van hun koninklijke opdrachten, zich gedragen als verwende tieners.

“De prioriteiten die ze stellen, doen mij echt denken aan een stel verwende tieners”, zegt Levin aan The Tatler. “Ze gedragen zich niet als verantwoordelijke dertigers. Vooral Harry is erg veranderd. Ik zie dat hij stress heeft en dat hij minder vrolijk is. Ook is hij veel minder gevoelig.” Maar ondanks de veranderingen, is Levin er zeker van dat Harry zijn familie mist. “Dat hij zijn familie achterliet, zijn land en zijn goede banden met het Britse leger...ik weet dat het hem vanbinnen kapot maakt.”

Rusteloos

Levin volgde het paar een jaar lang op de voet om uiteindelijk zijn biografie neer te pennen. “Toen Harry en Meghan net verloofd waren, was hij charismatisch en intuïtief maar tegelijk ook rusteloos. Hij heeft me meermaals verzekerd dat Meghan wist waaraan ze begon en dat ze besefte dat haar rol binnen het koningshuis zwaar zou zijn.” Maar het paar veranderde, aldus Levin. “Week na week werden ze egocentrischer.”

Harry en Meghan hebben nu ook officieel hun koninklijke opdrachten naast zich neergelegd. Op hun account op Instagram ‘The Sussex Royal’ namen ze afscheid van hun fans en beloven ze om hun vrijwilligerswerk voort te zetten.