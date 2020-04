Sinds woensdagavond is de 84-jarige Maurice Strouven uit Grazen vermist. Hij kwam niet terug thuis na een fietstocht. Een zoekactie is aan de gang.

“Papa ging elke dag en fietstochtje maken van 1 à 2 uur. Gisteren is hij rond halfvijf in de namiddag vertrokken. Maar ’s avonds kreeg ik telefoon van mijn moeder dat hij niet was thuisgekomen” zo zegt ...