Honderden bijdragen verzameld in videoverzameling na oproep

Lanaken - Woensdag 25 maart kreeg Lanaken het bezoek van een cameraploeg van televisiezender VTM met een drone om bijdragen te filmen als steun voor elkaar. Uit de meer dan 500 meldingen konden slechts een tiental beelden gefilmd worden. Vele inwoners bleven tevergeefs dus wachten op het bezoek.

"We hebben kortelings daarna een oproep gedaan aan alle luisteraars om een foto of video van hun bijdrage te mailen om zo een mooi videocollectie te kunnen maken", meldt voorzitter Rudi Martens . "Meer dan 300 inzendingen kregen we te verwerken en monteren. Meer dan 6 uren werk hebben we met plezier in deze montage gestoken."

Het toont hoe solidair een gemeenschap kan zijn in zulke bizarre tijden.

Wilt u ook deze reportage bekijken kunt u klikken op de bijgevoegde YouTube link.