Simone Biles: “Heb geweend toen de Olympische Spelen uitgesteld werden”

Voor turnster Simone Biles was het uitstellen van de Olympische in Tokio een zware klap. De 23-jarige Amerikaanse, die in 2016 in Rio de Janeiro vier olympische titels pakte, wou er na de Spelen mee ophouden. “Toen ik het nieuws hoorde, moest ik gaan zitten en heb ik toch wel geweend, ja”, verklaarde ze woensdag in een interview met NBC.

“Natuurlijk is het de juiste beslissing voor ieders gezondheid. Maar voor mij betekent het dat ik een jaar langer door moet. Fysiek is dat geen probleem. Ik twijfel er niet aan dat mijn trainers me volgend jaar in topvorm in Tokio zullen krijgen. Maar mentaal is het heel lastig. Dat zal voor veel atleten zo zijn.”

Biles sloot zich aan bij het initiatief “Athlete for relief”, dat geld inzamelt voor de strijd tegen de pandemie. “In een crisis als deze, wil iedereen helpen. Als ik dan door een gesigneerd turnpakje te schenken er mee voor kan helpen zorgen dat kinderen geen leerachterstand oplopen, of dat kleine bedrijven niet overkop gaan, ben ik blij dat ik dat kan doen.”