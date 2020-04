Vlaamse regering schiet bedrijven te hulp met premie van 3.000 euro

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) benadrukte tijdens de persconferentie woensdagmiddag dat het coronavirus een enorme impact zal hebben op het sociaal-economische weefsel in Vlaanderen. “De aangerichte ravage zal enorm zijn. Daarom is de Vlaamse regering bereid om gigantische inspanningen te doen opdat de Vlamingen en onze Vlaamse economie deze tsunami zullen doorstaan. We zullen de mensen en bedrijven helpen om financieel het hoofd boven water te houden. Tegelijk is de werkelijkheid dat de Vlaamse regering nooit elk tekort kan compenseren of betalen. Daar is gewoonweg niet genoeg geld voor, ik ben daar eerlijk in. De opgebouwde schulden zullen op een dag moeten worden afbetaald. Dat willen we niet doorschuiven naar de volgende generaties.”

Eerder had de Vlaamse regering al steunmaatregelen aangekondigd, zoals een hinderpremie van 4.000 euro voor alle bedrijven die verplicht de deuren moesten sluiten en een energiepremie van 200 euro voor tijdelijk werklozen. Die geldt - zo wordt verduidelijkt - overigens ook voor grensarbeiders die in het buitenland werken en daar economisch werkloos zijn. Zij moeten er wel zelf aanspraak op maken omdat de RVA in Vlaanderen geen zicht heeft op wie werkloos is in het buitenland.

Bij die al bestaande maatregelen komt nu een nieuw steunpakket, dat nog eens goed zal zijn voor naar verluidt meer dan 1 miljard aan extra uitgaven.

1. Premie voor inkomstenverlies

Alle bedrijven die niet verplicht moesten sluiten en die tussen 14 maart en 30 april 60 procent van hun omzet verliezen in vergelijking met vorig jaar, krijgen een eenmalige premie van 3.000 euro. “Het gaat om bedrijven in bijvoorbeeld de evenementensector waar ook heel wat freelancers werken, maar ook over cateraars, schilders, loodgieters, kinesisten, of bijvoorbeeld kleine delicatessezaken in stadscentra waar normaal veel toeristen komen”, zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). Ook zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als ze hun sociale bijdragen hebben betaald. Wie lagere sociale bijdragen betaalt, kan een premie van 1.500 euro krijgen op voorwaarde dat ze niet meer dan 80 procent als werknemer aan de slag zijn.

2. Extra steun voor grote bedrijven en start-ups

De Vlaamse regering komt ook met meer steun over de brug voor grote bedrijven. De waarborgcapaciteit bij het garantiefonds Gigarant wordt verhoogd van 1,5 naar 3 miljard euro. “Het gaat om bedrijven die waarborgen nodig hebben omdat ze geen activiteiten meer kunnen uitvoeren. Dat doen we door overbruggingskredieten te geven of schulden te waarborgen waardoor ze niet in al te zwaar weer komen”, zegt Crevits.

Ook start-ups en scale-ups die in moeilijkheden komen, kunnen rekenen op steun. “Ze kunnen gebruikmaken van achtergestelde leningen die op drie jaar en tegen een heel lage rentevoet moeten worden afgelost, waardoor we ze een financiële buffer op middellange termijn geven.” Met het oog daarop voert de regering een kapitaalsverhoging van 250 miljoen euro door bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

3. Noodfonds van 200 miljoen voor cultuur, jeugd, sport, toerisme en media

Voor sectoren als cultuur, jeugd, sport, toerisme en media komt er een noodfonds van 200 miljoen euro. Hoe dat geld precies zal worden verdeeld, moet nog worden verduidelijkt. “Maar ook hier geldt dat we niet alle verliezen voor onze rekening kunnen nemen”, zegt Jambon. “De intentie is wel dezelfde: ook deze sectoren door deze moeilijke periode te loodsen.”

4. Organisatoren kinderopvang krijgen compensatie

Tot slot verzekerde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dat de kinderopvang tijdens de Paasvakantie gratis blijft doorlopen. Bovendien krijgen de organisatoren van die opvang ook een compensatie.