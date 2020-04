De zin en onzin van mondmaskers: het ultieme overzicht

Brussel -

Het was toch even schrikken, toen viroloog Marc Van Ranst op tv zei dat het in sommige gevallen wél zin kan hebben om een mondmasker te dragen. De voorbije weken klonken bij de overheid nochtans niets dan sussende woorden daarover. Maar intussen maken sommige andere Europese landen ze zelfs verplicht. Wat moet je nu geloven als virologen het niet eens meer zijn?