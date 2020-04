Diepenbeek dag lang in de ban van de drone

In afwachting van VTM stuurden wij onze eigen drone al even de lucht in. Video: Sven Dillen

Diepenbeek - Heel wat Diepenbekenaren hebben de woensdagnamiddag in hun tuin of voortuin doorgebracht. Daar wachtten ze op de VTM-drone die boodschappen van hoop en liefde in beeld brengt in deze donkere dagen.

Dinsdag en woensdagvoormiddag sloofden nogal wat mensen zich uit door in hun voortuinen of op de parkings van bedrijven dankboodschappen uit te schrijven in alle vormen en maten. De grootste was wellicht voor De Zigeuner, waar een hart met bussen werd gevormd. Maar ook het gemeentebestuur deed haar duit in het zakje. Aan het Demerstrand tekende Niels Vannitsen voor een boodschap met postnummer en de boodschap ‘Blijf bewegen’. “Een idee van Niels waar het gemeentepersoneel aan meewerkte”, vertelt Ellen De Cock. “We vinden dat we op deze manier de Diepenbeekse actie op onze mooiste plek kracht moeten bijzetten.”

Heel veel enthousiasme ook op de zorgcampus waar zowel Sint-Gerardus, Tandem als De Visserij flink uitpakten. In woon-zorgcentrum De Visserij sprongen ook de thuishelpers mee in de dans. “We delen hier echt wel in de klappen maar dit project brengt onze mensen echt dichter bij mekaar. De idee komt van hen, ze hebben zich echt positief uitgeleefd met het aanbrengen van hun boodschap.”

Klinkende boodschap

In de voortuinen van honderden Diepenbekenaren werden handdoeken, lakens, plastiek bakken, kasseien en andere voorwerpen aangesleurd. Cobe (10) en Lore (6) Machiels legden de tuin van hun huis in de Steenblookstraat vol met klinkers. “Een hartje en verschillende boodschappen”, vertelt Cobe. “Ook wij kinderen vinden dat de mensen in de zorg echt geweldig werk leverden. Toen we dinsdag hoorden dat ze in Diepenbeek kwamen filmen, stonden we meteen klaar. En papa heeft al op het dak gestaan om een foto van ons kunstwerk te maken. Of de drone passeert weten we niet. Maar jullie zijn nu toch al geweest, dat is ook fijn. De afbraak? Van mama en papa mag het tot na het weekend blijven liggen. Dan ruimen we netjes op en maaien we het gazon.”

Diepenbeek gaat de strijd met het virus niet uit de weg, zoveel is duidelijk. Foto: Sven Dillen

De bewoners van woon-zorgcentrum De Visserij laten zich niet kisten. Foto: Sven Dillen

Aan het Demerstrand roept de gemeente op vooral niet te stoppen met bewegen. Foto: Sven Dillen