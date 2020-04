12 nieuwe coronadoden in Limburgse ziekenhuizen brengen totaal op 114

Hasselt - De afgelopen 24 uur zijn er in de Limburgse ziekenhuizen opnieuw twaalf coronapatiënten overleden. Dat brengt de totale dodenbalans op 114. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt stierven opnieuw zes patiënten.

De Limburgse ziekenhuizen hadden vandaag opnieuw twaalf overleden coronapatiënten te betreuren. Dat brengt het totaal op 114 coronadoden. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt stierven opnieuw zes coronapatiënten, wat het totaal daar op 38 brengt. In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden komt de trieste balans, met vier nieuwe overlijdens, op 27. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder stierven de afgelopen 24 uur twee patiënten waarmee de balans daar op 17 overlijdens komt.

Foto: Karel Hemerijckx

Op dit moment verblijven er in de Limburgse ziekenhuizen in totaal 503 coronapatiënten, dat zijn er tien minder dan gisteren. Die afname is te verklaren omdat er opnieuw een aantal patiënten naar ziekenhuizen buiten Limburg werden getransfereerd en omdat een aantal ziekenhuizen geconfronteerd werden met heel wat nieuwe overlijdens.

1.700 besmettingen

De teller van het aantal besmette coronapatiënten in Limburg staat ondertussen op 1.700. Sciensano, het onderzoeksinstituut van Volksgezondheid, maakte vandaag opnieuw nieuwe cijfers bekend van het aantal besmettingen per gemeente. Sint-Truiden telt met 18 nieuwe besmettingen het hoogste aantal besmette inwoners (187), gevolgd door Genk en Hasselt. Verder valt het op dat er heel wat extra besmettingen zijn in Lanaken (+10) en Bilzen (+8). Alken blijft wat betreft incidentie (besmettingen in verhouding met inwonersaantal) de zwaarst getroffen gemeente van ons land.