Opnieuw bezwijken twee bewoners Hasseltse woon-zorgcentra aan corona

Hasselt - Er zijn woensdag opnieuw twee bewoners overleden aan de gevolgen van het covid-19 in de Hasseltse zorgcentra.

In Katarinadal bezweek één bewoner, net als in Hoge Vijf campus Stadspark.

Positief is dat er geen bijkomende coronapatiënten gemeld worden. “We roepen de overheid op om mensen massaal te testen”, zegt Caroline Vercauteren van Orelia Katarinadal. “We zijn hierover ook voortdurend in overleg. Niet alleen onze medewerkers moeten getest worden, maar ook onze bewoners, als de meest kwetsbare groep in onze samenleving. Enkel op die manier kunnen we onze mensen het best beschermen.”

In dat opzicht kwam er woensdagmiddag goed nieuws van het kabinet van kabinet van minister Philippe De Backer (Open Vld). Vanaf eind deze week zullen ook bewoners in woon-zorgcentra met symptomen van covid-19 stelselmatig getest worden. In totaal zullen meer dan 20.000 testen in woon-zorgcentra afgenomen worden in het hele land.

De algemene testcapaciteit is intussen opgevoerd tot meer dan 4.000 testen per dag. De komende dagen zal dat aantal sterk blijven stijgen, maakt De Backer zich sterk. Men wil komen op 10.000 testen per dag.