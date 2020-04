Goed nieuws voor wie de verveling niet wil laten toeslaan in coronatijden: de lente is het ideale moment om weer orde in je beautykast te krijgen. Wat mag weg en hoe herken je blijvers? Parfumdokter en beautyjournaliste Sofie Albrecht van Café Cosmétique geeft tips.

Bij de opkuis van je beautykast of -schap, mag je volgens Sofie Albrecht in eerste instantie vertrouwen op je zintuigen. “Als producten er raar uitzien of anders ruiken dan normaal, is het vaak een teken ...