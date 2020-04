Nederland vreest “Italiaanse toestanden”

De toestand op de Nederlandse intensieve afdelingen kan door de coronacrisis de komende weken zo nijpend worden dat het land in een crisisscenario belandt. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, vandaag tegen de Tweede Kamer.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Dan kunnen er volgens hem ook “Italiaanse toestanden” ontstaan. Volgens Gommers komen we bij in totaal meer dan 2400 benodigde IC-plekken terecht in zo’n “oranje” crisisscenario. In dat geval moeten mensen op noodlocaties worden behandeld en is er te weinig personeel. Ook schieten hulpmiddelen tekort. Afdelingen moeten dan op tweehonderd procent van hun eigenlijke capaciteit draaien. De beelden die dit in Noord-Italië al opleverde, zijn bekend

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care hoopt dat de instroom van nieuwe patiënten op de IC’s de komende dagen wat zal teruglopen, zodat de ziekenhuizen en de overheid nog de ruimte hebben om extra personeel, beademingsapparatuur en mondkapjes te regelen. “Zo kopen we tijd’’, aldus Gommers.