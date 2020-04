Bilzenaar zit drie uur opgesloten in verlaten containerpark

Rijkhovenaar Jos Vandevenne (57) heeft woensdagmiddag drie uur vastgezeten op het containerpark van Bilzen. De poort stond eerst open, en hij reed binnen met zijn groenafval. Maar toen hij wilde vertrekken, was de poort gesloten. “Toen begreep ik pas waarom het hier zo rustig was.”

Of Jos niet wist dat de containerparken overal gesloten zijn? “Dat wist ik, maar toen mijn poetsvrouw zei dat ze gelezen had dat het recyclagepark vandaag zou open zijn, heb ik daar niet langer over nagedacht ...