Twee coronapatiënten van Maaseik naar ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen

Nu de diensten voor intensieve zorgen in de Limburgse ziekenhuizen onder steeds grotere druk komen, worden er meer en meer coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten Limburg getransfereerd. Voor het eerste zijn nu ook patiënten - twee uit Maaseik - naar ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen gebracht.

Door de druk van de coronacrisis op de Limburgse ziekenhuizen is in Limburg al een tijdje het zogenaamde spreidingsplan van kracht. Dat betekent dat er in eerste instantie intensieve patiënten naar andere ...