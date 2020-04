Brusselse Limburger draait vinyl voor Blijf in uw kot-concert: “Laat mij m’n ding doen en dan komt het goed”

Na het mooie gitaarwerk van de afgelopen dagen gaan we met het Blijf in uw kot-concert van vandaag in zee met DJ Jules X. Deze Limburgse Brusselaar of Brusselse Limburger is afkomstig van Hasselt maar heeft z’n stek sinds 2004 in onze hoofdstad.

BEKIJK OOK. Steven Vranken van de L&M-Band: “Muziek brengt mensen samen, zelfs ook op afstand”

Daar geniet hij al veel bekendheid als radio-dj op BRUZZ 98.8 met een populair programma op de vrijdagavond. Jules X staat al 19 jaar achter het mengpaneel en heeft een zwak voor vinyl. De artiest in Jules X heeft geen grenzen in stijlen. In het concert van vandaag is te zien en horen dat Jules X het echt wel in de vingers en oren heeft. De ex-Hasselaar is bescheiden als we vragen naar z’n bekendheid en reputatie: “De Reanimation mix heeft mij wel wat bekendheid gegeven in kranten, muziektijdschriften en op de radio. Waar het mij om gaat is dat ik nu eenmaal heel gepassioneerd ben door muziek. Laat mij m’n eigen ding doen en dan komt het wel goed. In de sessie die we voor deze Blijf in uw kot-concerten in mekaar mixen herken je hip hop, rock ’n roll, Arab, disco, P-funk en Italo. Enjoy!”

Wil jij iets achterlaten in de digitale hoed? Dat kan via onderstaande Payconiq-code. (Vermeld aub ‘Jules x’ als omschrijving). De opbrengt gaat integraal naar Een Hart Voor Limburg, tijdens deze crisis meer dan ooit solidair met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.