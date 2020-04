ROYALS. Kate Middleton draagt haar verlovingsring niet, prins Albert herenigd met gezin

Kate Middleton werd deze week gespot zonder haar verlovingsring aan, die ze normaal altijd draagt. Koningin Máxima is weer aan de slag gegaan na haar tijd in quarantaine en prins Albert van Monaco is genezen verklaard. Voor Queen Elizabeth was er dan weer slecht nieuws. Een overzicht van het wel en wee deze week in de Europese koningshuizen.

In deze tijden moeten ook royals thuiswerken, onder wie prins William en Kate Middleton. De Cambridges deelden twee beelden vanuit hun thuiskantoor op Instagram. Daaruit blijkt dat er veel daglicht binnenvalt in hun woonst. Op de eerste foto zien we de prins druk in de weer met een telefoon met kabel. Op de tweede is Kate Middleton in een poederroze pak aan het bellen van achter het bureau, dat vol boeken staat.

De hertogin staat opvallend genoeg op de foto zonder haar verlovingsring aan, die ze normaal altijd draagt. Maar daar lijkt ook een logische verklaring voor te zijn. De ring met saffieren behoorde ooit toe aan wijlen prinses Diana en het is dus een stuk met een grote sentimentele waarde. Omdat Kate, net zoals iedereen, nu vaak haar handen moet wassen, heeft ze de ring wellicht afgedaan om het sieraad niet te beschadigen.

Eerder raakte al bekend dat prins Harry en Meghan Markle naar Los Angeles zouden verhuizen. President Trump liet alvast weten dat hij niet zou opdraaien voor de kosten van hun beveiliging, maar blijkbaar zal prins Charles wel zijn duit in het zakje doen. “Charles heeft ermee ingestemd om een eigen bijdrage te betalen aan de Sussexen”, meldt een bron aan de Britse krant Daily Mail. De beveiligingskosten zouden jaarlijks zo’n 4 miljoen pond om omgerekend 4,5 miljoen euro bedragen. Er zouden onder meer negen agenten fulltime voor het koppel aan de slag zijn.

Een woordvoerder van Harry en Meghan liet al weten dat de twee van plan zijn om zelf voor de kosten op te draaien en sowieso geen hulp willen van de Amerikaanse president. “Ze waren niet eens van plan om daarvoor financiering aan de VS te vragen”, vertelt een woordvoerder in naam van het koppel. “Hun beveiliging wordt vanuit een privéfonds betaald.”

Foto: ISOPIX

Prins Albert van Monaco hoeft niet langer in quarantaine te zitten. De 62-jarige vorst, bij wie twee weken geleden het coronavirus werd vastgesteld, heeft de toestemming gekregen van zijn artsen om zich weer onder de mensen te begeven. Volgens het hof is Albert genezen verklaard en verkeert hij in goede gezondheid. Dinsdag gaf hij nog een kort interview, om daarna zijn vrouw prinses Charlène en de kinderen Jacques en Gabriella te vervoegen op hun landgoed Roc Argel.

Albert vertelde in het interview dat hij zijn vrouw en de vijfjarige tweeling uiteraard had gemist, maar dat hij na zijn besmetting via de telefoon en FaceTime contact had gehouden. De komende twee dagen zou hij uit voorzorg wel nog afstand bewaren van zijn gezinsleden, zo zei hij nog. “Maar het is al fijn om weer in hetzelfde gebouw te zijn.”

Er was deze week weer maar eens slecht nieuws voor koningin Elizabeth. Nadat bleek dat haar zoon prins Charles besmet was geraakt met het coronavirus, heeft het er nu ook alles van weg dat Trooping the Colour niet op een normale manier zal doorgaan of zelfs wordt afgeschaft. De ceremonie wordt elk jaar gehouden ter ere van de verjaardag van de koningin. Het is ook het moment waarop de hele familie zich dan op het balkon van Buckingham Palace verzamelt.

“In overeenstemming met het advies van de regering is afgesproken dat The Queen’s Birthday Parade, ook wel bekend als Trooping the Colour, niet zal doorgaan in zijn traditionele vorm”, klinkt het in een verklaring van Buckingham Palace. “Een aantal andere opties wordt nog overwogen.” Normaal zou het evenement op zaterdag 13 juni plaatsvinden.

Foto: ISOPIX

Terwijl de Nederlandse koninklijke familie de afgelopen weken in quarantaine doorbracht na hun skivakantie, zijn ze deze week weer aan de slag gegaan. Koningin Máxima bezocht de vrijwilligers van het Rode Kruis in Loenen. Van het bezoek werden enkele foto’s gedeeld op Instagram. Daarin is te zien hoe de koningin veilig haar afstand bewaart van de anderen.

“Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren koning Willem-Alexander en koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie”, klinkt het.

En ook in het Belgische koningshuis wordt er volop aan telewerken gedaan. Van zowel koning Filip als koningin Mathilde verscheen de afgelopen dagen foto’s op Instagram terwijl ze aan het skypen of bellen waren. De koning belde onder meer met het personeel van ziekenhuis in Woluwe. Hij bedankte hen voor hun inzet in deze moeilijke tijden.