Bilzen -

Twee vrienden uit Bilzen maken elk van thuis uit met een 3D-printer volgelaatsmaskers voor verschillende zorginstellingen die momenteel niet over het materiaal beschikken. Samen printen ze dagelijks zo'n vijftien maskers. Ze merken dat er een grote vraag naar is en roepen op om hen te steunen door bijvoorbeeld PLA-kunstof te doneren of als u thuis over een 3D-printer beschikt, om zelf aan de slag te gaan.