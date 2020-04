Dave fleurt bewoners woonzorgcentrum op met streepje muziek

Peer - Muziek helpt in deze tijden als nooit tevoren om alle zorgen even te vergeten. Dat heeft Dave, die verblijft in het Agneteninternaat in Peer, goed begrepen. Hij fleurde dinsdag de dag van heel wat bewoners van het woonzorgcentrum Sint Antonius op met een streepje muziek.

“Dave heeft een groot hart voor onze samenleving en wou spontaan een beetje muziek gaan spelen voor mensen uit het woonzorgcentrum”, klinkt het in Peer. En dus trok Dave dinsdag naar het woonzorgcentrum, tot grote vreugde van de bewoners. “Op deze manier hebben we hen een hart onder de riem kunnen steken in deze moeilijke tijden.”