Politie Heusden-Zolder stelde al 77 pv’s op voor schenden coronarichtlijnen

Heusden-Zolder - De lokale politie van Heusden-Zolder heeft tot woensdagmorgen 77 processen-verbaal opgesteld voor het schenden van de coronarichtlijnen. “Het gaat bijna allemaal om niet-essentiële verplaatsingen of het schenden van het samenscholingsverbod. Met het weekend en het mooie weer in het vooruitzicht willen we de mensen oproepen geen onnodige verplaatsingen te doen en zeker geen tuinfeestjes te organiseren”, zegt politiecommissaris Kris Janssen.

“De afgelopen dagen en weken werden inbreuken vastgesteld en de nodige waarschuwingen gegeven, maar intussen zijn we in een fase beland waarin waarschuwingen achterwege blijven en meteen pv’s worden uitgeschreven. Dinsdag hebben we voor de eerste keer een persoon een tweede keer geverbaliseerd in het kader van het samenscholingsverbod. Omtrent samenscholingen krijgen wij ook regelmatig meldingen binnen van mensen die in de buurt overtredingen zien. Wij sturen ploegen uit maar kunnen niet altijd vaststellingen verrichten. Soms zijn de mensen weg, soms zijn het gerechtvaardigde samenkomsten met de nodige maatregelen”, aldus Janssen.

De commissaris zegt daarnaast dat veel telefoons bij de politie blijven binnenkomen met vragen over de coronamaatregelen. “We vragen het daarvoor voorziene nummer te contacteren. Nog altijd zoeken mensen ondanks een negatief advies bij ons toestemming”, besluit Kris Janssen.