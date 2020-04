Op de zetel bij een topmodel: Doutzen Kroes deelt foto van gezin in quarantaine

Als gevolg van de coronacrisis zien we het Nederlandse topmodel Doutzen Kroes voorlopig niet op de catwalk terug. Ook zij heeft zich met haar gezin teruggetrokken in hun huis in Amsterdam. Ze deelde wel enkele intieme beelden van haar familie.

Doutzen Kroes, op 35-jarige leeftijd nog steeds een van de meest gevraagde Nederlandse modellen, is normaal constant onderweg van de ene fotoshoot naar de andere catwalk. Dankzij de coronacrisis heeft ze nu echter extra veel tijd om met haar man Sunnery James en met kinderen Phyllon (9) en Myllena (5) door te brengen. Het gezin vertoeft in zijn huis in Amsterdam en het topmodel deelde enkele intieme beelden recht uit de huiskamer.

Op Instagram verscheen een reeks zwart-witfoto’s. Enkele van het volledige gezin en ook een paar van haar echtgenoot, die drie dagen geleden zijn verjaardag vierde, maar waar ze samen toch het beste van maakten. Ze deelde in een adem ook mee dat ze voorlopig ook haar YouTube-serie ‘Doutzen Diaries’ stopzet.

“Terwijl mijn familie en ik onszelf zo veel mogelijk isoleren, ben ik mij gaan focussen op zelfzorg en heb ik besloten weg te blijven van angstige gevoelens. Ik heb nagedacht over de voorbije jaren en wat er nog in het verschiet ligt”, schrijft ze. “Sunnery en ik hebben urenlang gepraat over wat de toekomst brengt, wat we hiervan kunnen leren en hoe triest het is voor zij die hun zaak hebben moeten sluiten en iedereen die te maken heeft met het virus. En natuurlijk iedereen de in de frontlinie strijdt!”

Uitschuiver

Het topmodel kwam twee weken geleden nog in de problemen toen ze op Instagram een filmpje had gedeeld waarin ze het coronavirus “een eerbetoon aan de stilte en de natuur” noemde. Die opmerking viel helemaal verkeerd bij haar volgers. Ze heeft dus duidelijk haar lesje wel geleerd.