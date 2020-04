Zo glamoureus zag handen wassen er nog nooit uit

Veelvuldig handen wassen: het is meer dan ooit iets van deze tijd. De Pakistaanse Sara Shakeel was vroeger tandarts, maar heeft zich nu toegelegd op het maken van surrealistische collages met een hoge dosis glitter. Handen wassen met fonkelende kristallen of een schitterende rol toiletpapier: het geeft hygiëne in tijden van corona een glamoureus kantje.

Sara Shakeel staat bekend staat om het gebruik van glitter en Swarovski-kristallen om zowel digitale als fysieke collages te maken. Sinds de uitbraak van de coronacrisis laat ze zich op creatief vlak helemaal gaan met de nieuwe, herkenbare situaties die ons dagelijks leven bepalen.

De kunst wordt door velen gesmaakt. Elke post behaalt makkelijk meer dan tienduizenden likes. Overweldigend, vindt de artiest. “Ik ben echt blij om te zien hoe een eenvoudig kunstwerk zo’n positieve impact kan hebben op het leven van mensen, vooral in deze moeilijke tijden. Als kunstenaar vervult het mijn doel”, schrijft ze op Instagram.

“Het gaat me erom een positieve verandering te brengen in onze hygiënische gewoonten. Ik hoop dat we deze hygiëne kunnen behouden en onze immuniteit kunnen versterken. Niet alleen vandaag, maar voor de rest van ons leven! Wees positief maar ook slim!”, staat er nog te lezen.