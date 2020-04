Thomas Meunier is momenteel één van de meest gegeerde rechtsachters, maar: “Ik wil graag bij PSG blijven”

Thomas Meunier stuurt aan op een verlengd verblijf bij de Franse topclub Paris Saint-Germain, waar zijn contract op 30 juni afloopt. “Als het aan mij ligt, blijf ik bij PSG, al is er op dat vlak momenteel niet al te veel beweging”, vertelde de 28-jarige Rode Duivel dinsdag aan RTBF.

Over drie maanden loopt het contract van de rechterflankverdediger in de Franse hoofdstad af. Meunier zal er dan vier jaar aan de slag geweest zijn. Vlak na het EK van 2016 nam PSG hem over van Club Brugge. “Over enkele maanden ben ik een vrije speler, 28 jaar oud en international bij de nummer een van de wereld. Dat kan dus geen slechte aankoop zijn. Clubs hebben hierbij weinig te verliezen en dat weten zij ook wel”, verwijst Meunier naar de belangstelling van onder meer FC Barcelona en Borussia Dortmund.

Vooral de Duitse club van Axel Witsel en Thorgan Hazard leek de afgelopen weken erg concreet te zijn, totdat het coronavirus het Europese voetbal ‘on hold’ zette. “Ik begrijp dat allemaal niet, al die geruchten die circuleren op sociale media. Iedereen sprak over Dortmund, maar ik heb evenveel artikels gezien die me linken aan Tottenham of Inter.”

Het huidige seizoen hoopt Meunier af te maken. PSG staat aan de leiding in Frankrijk, is gekwalificeerd voor de twee Franse Bekerfinales en zit voor het eerst in jaren in de kwartfinales van de Champions League. “Het zou dus nog een fantastisch seizoen kunnen worden, als alle wedstrijden nog gespeeld worden. Op papier heeft PSG een team om ver te gaan in de Champions League.”