Limburgs ondernemersvertrouwen zakt dubbel zo diep als tijdens financiële crisis

Het Limburgs ondernemersvertrouwen zakt nu al dubbel zo diep weg als tijdens de financiële crisis, zo blijkt uit de Polsslag Ondernemend Limburg (POL) van VKW Limburg en Unizo Limburg. Ook de vooruitzichten voor het tweede kwartaal van 2020 zijn uiterst negatief. Daarnaast verwacht bijna negen op de tien bedrijven een omzetdaling, terwijl meer dan de helft een terugval in personeel verwacht.

Beide werkgeversorganisaties meten ieder kwartaal het vertrouwen van de Limburgse ondernemers. De POL, afgenomen tussen 24 en 27 maart met een respons van 700 bedrijven, crasht van +8,0 in januari naar -43,1 in april. Het sentiment bij de Limburgse bedrijven daalt daarmee tot ver onder het dieptepunt ten tijde van de financiële crisis.

Ook de vooruitzichten voor het komende kwartaal vallen tot -69,0, wat meer dan dubbel zo negatief is als op het historisch POL-dieptepunt van januari 2009. Begin dit jaar was daar nog een licht stijgend optimisme met een waarde van +9,3. Hoewel de coronacrisis voor de meeste bedrijven pas sinds enkele weken echt voelbaar is geworden, blijkt er al een grote impact op de resultaten voor het afgelopen kwartaal. Zo keldert de evaluatie van het voorbije kwartaal van +6,6 naar -17,2.

Verder ziet 88,2 procent van de bedrijven de komende drie maanden zijn omzet dalen in vergelijking met vorig jaar. Bovendien verwacht 53,8 procent het komende kwartaal te eindigen met minder personeel. 64,4 procent tempert zijn investeringen, terwijl 81,9 procent een lagere winstmarge verwacht. Bij de exportbedrijven verwacht 76,5 procent minder te exporteren.