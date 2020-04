Virologen: “Twee weken quarantaine betekent niet dat je veilig bent”

“Nee, we zijn er nog niet van af”, zegt viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie over de epidemie in ons land. Hij countert het gerucht dat we na twee weken quarantaine ‘veilig’ zouden zijn.

Het aantal doden in ons land stijgt nu snel. Dinsdag stierven er nog eens 123 mensen. 1088 mensen liggen op de intensieve zorgen. 834 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 24 liggen aan de hart-longmachine.

Toch blijkt er een hardnekkig gerucht de ronde te doen. “Mensen die twee weken binnen bleven en geen symptomen vertoonden, denken nu dat ze veilig zijn en terug naar familie en vrienden kunnen”, zegt Van Gucht. “Maar dat is echt niet het geval. De maatschappij is nu opgedeeld in kleine groepjes en de bruggen tussen die groepjes moeten we zo veel mogelijk vermijden zodat het virus niet kan overspringen. Je kan perfect drager zijn van COVID-19 zonder dat je het weet .We moeten die inspanningen blijven volhouden.”

De virologen wijzen er ook op dat mensen die ziek zijn naar de huisarts kunnen. “We horen van huisartsen dat mensen bang zijn, bang om zich te laten onderzoeken. Dat is niet nodig. De huisartsen zijn goed georganiseerd om iedereen veilig te onderzoeken. Ook mensen die langdurig ziek zijn, moeten zich blijven laten opvolgen”, zegt Van Gucht.

De cijfers zijn voor de experten bemoedigend. Maar het zal nog moeilijk worden. “Er zijn 2220 bedden beschikbaar voor coronapatiënten, 54 procent is ingenomen. We hebben nog capaciteit maar meer en meer raken die gevuld en mensen die er al liggen, gaan niet zo snel uit de intensieve zorgen. Met de huidige cijfers, vertrouwen we er op dat we de situatie aankunnen maar het zal een zeer grote inspanning vragen van onze ziekenhuizen. Dat is duidelijk.”

