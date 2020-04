Dertienjarige jongen overlijdt in Londen aan coronavirus

Een jongen van dertien jaar is in Londen overleden aan de longziekte COVID-19. Dat bericht nieuwsagentschap PA woensdag. De jongen is het jongste slachtoffer in Groot-Brittannië zonder bekende medische voorgeschiedenis. De familie van de jongen, die Ismail heet, wacht nog op het resultaat van de autopsie.

De jongen was vorige donderdag met luchtwegklachten opgenomen in het King’s College Hospital, in het zuiden van de hoofdstad. Maandag overleed hij. Het ziekenhuis bevestigde dat de jongen besmet was met het SARS-CoV-2-virus, maar gaf geen verdere details.

Er is een inzamelactie opgestart voor de begrafeniskosten en de ondersteuning van de familie. Ismails vader overleed aan kanker. De moeder heeft nog zes andere kinderen.

Het coronavirus treft in het algemeen ouderen sterker dan jongere. Maar in uitzonderlijke gevallen overlijden dus ook jongeren en kinderen. Ook in België overleed een meisje van twaalf jaar dat besmet was met het virus.