1.700 Limburgers hebben corona, 2 op 1.000 besmet

Hasselt - Het aantal Limburgers met een coronabesmetting is opgelopen tot 1.700, dat zijn er 153 meer dan gisteren. Op dit moment zijn 20 op 10.000 - oftewel 2 op 1.000 - Limburgers met zekerheid met het coronavirus besmet.

Het aantal Limburgers dat met zekerheid een coronabesmetting heeft, is opgelopen tot 1.700. Dat zijn er 153 meer dan de dag voordien, toen er nog sprake was van 1.547 besmettingen. Opvallend is dat het aantal nieuwe besmettingen opnieuw fors de hoogte ingaat. Gisteren waren er ‘maar’ 60 extra besmettingen. Die forse stijging kan ook deels te verklaren zijn omdat er ook meer getest wordt op het coronavirus. “Dinsdag werden er in ons land 2.500 mensen op het coronavirus getest, terwijl er dat gisteren 4.250 waren”, zei viroloog Steven Van Gucht vanochtend op de dagelijkse persbriefing. “In de loop van volgende week willen we het aantal testen optrekken naar 10.000.” De kans is dus groot dat het aantal besmette Limburgers de komende dagen dus nog fors zal oplopen. Op dit moment hebben in Limburg 20 op 10.000 - oftewel 2 op 1.000 - inwoners met zekerheid het coronavirus. Limburg blijft daarmee de zwaarst getroffen provincie na Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen waar 13 op 10.000 inwoners besmet zijn. Antwerpen blijft met 10 op 10.000 - oftewel 1 op 1.000 - besmette inwoners de minst zwaar getroffen provincie.

828 coronadoden

In België is het aantal coronadoden, met 123 nieuwe overlijdens, opgelopen tot 828. 93 procent van die overleden coronapatiënten is ouder dan 65 jaar. In de Belgische ziekenhuizen liggen momenteel 4.995 coronapatiënten, dat zijn er 560 meer dan de dag voordien. Van die 4.995 patiënten liggen er 1088 (+67) op intensieve zorgen. “Op dit moment zijn er in ons land 2.220 intensieve bedden voor coronapatiënten beschikbaar, 54 procent van de intensive care-bedden zijn momenteel bezet. Een aantal patiënten dat op intensieve ligt heeft nog niet met zekerheid een coronabesmetting”, zegt viroloog Steven Van Gucht . “De druk op de intensieve diensten zal de komende dagen nog oplopen, omdat ook heel wat patiënten langere tijd - tot twee weken of langer - op de intensieve moeten verblijven. Maar in uiterste nood zijn we nog in staat om extra intensieve bedden voor coronapatiënten bij te creëren.” Op dit moment zijn er in België 13.964 mensen met zekerheid met corona besmet, dat zijn er 1.189 meer dan gisteren. Toch is er ook goed nieuws: de afgelopen 24 uur mochten 436 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten. “Dat is het hoogste aantal tot nog toe”, aldus Steven Van Gucht.

