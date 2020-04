Femma Nerem blijft verbonden in coronatijden

Tongeren - Ook bij Femma Nerem zijn alle activiteiten opgeschort door het coronavirus. Alhoewel... op de dagen dat er een activiteit in de planning staat, doen de Femma-leden wel iets. Allemaal individueel, maar op hetzelfde moment. Zo blijven ze toch een beetje verbonden.

Zo was er vorige week een kookles gepland voor de Femma-leden. "Dus plaatsten we een recept op facebook, met de suggestie dit uit te proberen", klinkt het bij Femma Nerem. "Gisteren was het tijd voor het wekelijks wandelen. We plaatsen de oproep, een herinneringsfotootje van een wandeling rond dezelfde periode in vorige jaren, en vele leden deden mee! We stappen dus individueel, in onze eigen woonomgeving maar wel op hetzelfde moment. Wie wil, kan haar stappen ook doorgeven op de Facebookpagina vorod e leden van Femma-Nerem. Zo gaven 17 Femma’s hun stappen door: 210.234 stappen, goed voor ongeveer 137 km. Kwestie van én fysisch bezig te zijn, én onze eigen omgeving nog beter te leren kennen én ons verbonden te voelen."