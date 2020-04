“Zomer- en Winterspelen in half jaar tijd is speciale situatie”

Door het uitstel van de Olympische Spelen van Tokio naar de zomer van 2021, zullen de komende Zomer- en Winterspelen plaatsvinden in een tijdspanne van amper zes maanden. “Het is een speciale situatie”, erkent een woordvoerder van de Winterspelen in Peking.

“De nieuwe data van de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio houden in dat wij geconfronteerd worden met een speciale situatie. De Zomerspelen en de Winterspelen zullen plaatsvinden in een periode van een half jaar”, zegt een verantwoordelijke van het organisatiecomité van Peking 2022. “We gaan een gedetailleerde studie uitvoeren om de impact van de nieuwe data voor de Spelen van Peking te onderzoeken. Intussen houden we contact met het IOC en de olympische familie en zetten onze voorbereidingen op alle niveaus verder.”

Maandag maakte het organisatiecomité van de Spelen in Tokio bekend dat door de coronacrisis het evenement met een jaar wordt uitgesteld. De Zomerspelen zullen doorgaan van 23 juli tot 8 augustus 2021. Daarna staan de Paralymics op het programma, tussen 24 augustus en 5 september. Het begin van de Winterspelen in Peking is voorzien op 4 februari 2022.

In China, waar de coronacrisis eind december begon, eiste het longvirus tot dusver 3.305 levens. Er zijn 81.518 besmettingen vastgesteld.