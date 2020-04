123 nieuwe overlijdens in ons land, 560 extra opnames in het ziekenhuis

In totaal stierven er nu al 828 mensen in ons land. En er liggen nog eens 4.995 mensen in het ziekenhuis waarvan 1088 op intensieve zorgen. Het goede nieuws, een recordaantal kon ook het ziekenhuis verlaten, 436 mensen werden gisteren ontslagen.

De virologen willen nog eens benadrukken dat zieke mensen wel degelijk naar de huisarts kunnen. “We merken een angst bij mensen om naar de huisarts te gaan maar dat is niet nodig”, zei Steven Van Gucht.

Crisiscentrum waarschuwt voor misvatting dat je na 2 weken thuisisolatie safe bent

Steven Van Gucht waarschuwt voor het valse gerucht dat op sociale media circuleert en dat wil dat je veilig zou zijn, wanneer je twee thuis bent gebleven en dat je dan weer wel familie of vrienden zou kunnen bezoeken. Dat is volgens de expert uit den boze.

“Wanneer men dat zou doen en na twee weken weer contact zou zoeken met andere mensen, dan krijg je weer nieuwe connecties waarlangs het virus zich kan verspreiden”, aldus Van Gucht.

Een andere waarschuwing die werd gegeven was gericht aan mensen die een niet-coronagerelateerde ziekte of aandoening hebben. De waarschuwing luidt dat je dan niet mag afzien van behandeling en verzorging. Bedoeling is dat je wel degelijk de arts consulteert, dat je best eerst belt om hem te laten oordelen wat de beste keuze is, maar men mag zeker niet van verzorging of behandeling afzien. Sommige mensen gaan niet naar de arts omdat ze het gezondheidssysteem niet willen bezwaren of omdat ze angst hebben voor besmetting, zo klonk het op de persconferentie, maar dat is niet nodig.