TV-zender verwacht dat Spaanse voetbalcompetitie in juli wordt hervat

De hoogste Spaanse voetbalcompetitie La Liga kan in juli weer worden voortgezet, verwacht de baas van Mediapro, een van de grootste tv-zenders. “Ik verwacht dat het voetbal in juli weer kan beginnen, maar wel zonder publiek. En de clubs moeten eerst een periode krijgen om zich voor te bereiden”, zei Jaume Roures op de Spaanse radio.

Roures plaatst wel een kanttekening. “Zodra een speler in juli besmet raakt met het coronavirus, moeten we onmiddellijk de handdoek gooien en het seizoen beëindigen. Natuurlijk moeten we alles doen om dat te voorkomen, maar als het gebeurt, is het voorbij.”

Spanje is zwaar getroffen door het besmettelijke virus. In het land zijn al meer dan 8000 doden te betreuren. Het voetbal ligt al sinds 10 maart stil. Spelers van Valencia, Espanyol en Alavés zijn positief getest op het coronovirus.

Er zijn nog elf speeldagen te gaan in La Liga, waar Barcelona de koploper is met 2 punten voorsprong op Real Madrid. TV-baas Roures acht het mogelijk om elf wedstrijden in twee maanden te spelen. “Als we niet spelen, dan ontstaat er een financiële schade van 700 miljoen euro en het zal niet meevallen dat gat te dichten.”

Vandaag/woensdag staat een videoconferentie op het programma met de CEO’s van alle 55 lidstaten van de Europese voetbalbond UEFA. Daarin zal de voortgang van de competities besproken worden, net als de gevolgen van de crisis voor spelerscontracten en het transfersysteem.