NBA onderhandelt met spelers over inleveren salaris

In de NBA zijn onderhandelingen opgestart over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de spelers. Volgens sportzender ESPN zal elke afgelaste wedstrijd de basketvedetten één procent van hun jaarinkomen kosten.

De Amerikaanse basketcompetitie ligt stil sinds 11 maart. Het is nog erg onduidelijk of het reguliere seizoen, dat per team 82 matchen omvat, kan worden afgewerkt. Elke ploeg heeft nog zo’n vijftien tot twintig wedstrijden te spelen. Daarna staan de play-offs op het programma.

In de CAO die de spelersvakbond met de NBA-directie afsloot, staat naar verluidt een optie die bepaalt dat bij overmacht (zoals een coronacrisis) loon van spelers kan worden ingehouden. Met deze onderhandelingen willen de partijen vermijden dat de spelers een deel van hun salarissen later moeten terugstorten.

Enkele topbestuurders van de NBA gaven vorige week al het goede voorbeeld door een salarisvermindering te aanvaarden. Zo ging NBA Commissioner Adam Silver akkoord om zolang de crisis aanhoudt 20 procent van zijn loon in te leveren.