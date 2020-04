Ariana Grande grijpt quarantaine aan om voor het eerst haar natuurlijke look te tonen

Nu Ariana Grande haar tijd doorbrengt in zelfquarantaine, heeft ze besloten om haar stijltang eventjes achterwege te laten. En wat blijkt, de 26-jarige popster heeft van nature een flinke bos krullen.

Ariana Grande zien we normaal enkel en alleen opduiken met platter dan plat haar dat ook nog eens strak is opgestoken in een hoge dot. Maar dat blijkt helemaal haar natuurlijke look niet te zijn, zo zijn we te weten gekomen. Op Twitter deelde ze namelijk een foto van hoe haar kapsel eruitziet nu ze door de coronacrisis niet wordt omringd door een leger van haarstylisten en kappers.

Kort nadat ze de selfie had gedeeld van haar wilde lokken, was haar mama Joan Grande er als de kippen bij om haar dochter met complimentjes te overladen. “Je natuurlijke haar en krullen zijn prachtig. Zowel vanbinnen als vanbuiten ben je een mooi mens. Ik hou van je”, schrijft ze.