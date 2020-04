Bakkerij Mentens in Hechtel sluit na bijna 90 (!) jaar: “Einde in mineur”

Hechtel-Eksel -

Dinsdag kwam een einde aan een stukje handelsgeschiedenis in Hechtel. Na 88 jaar en drie generaties sloot bakkerij Mentens definitief de deuren. Edwin Mentens (62) en zus Martine (65) kregen de bakkersstiel met de paplepel ingegeven. “We hadden nog graag geklonken op het afscheid, maar door corona is het beetje een einde in mineur.”