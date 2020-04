David Attenborough neemt je mee op een virtuele tour langs het Great Barrier Reef

Op reis gaan naar Australië zit er momenteel niet in, maar de legendarische documentairemaker David Attenborough neemt je op virtuele wijze wel mee naar het Great Barrier Reef. Dat is het grootste koraalrif ter wereld.

David Attenborough neemt je mee naar een van de meest fascinerende plaatsen op aarde. Dit keer niet in een van zijn veelgeprezen natuurdocumentaires, maar wel in een virtuele tour langs het Great Barrier Reef voor de kust van Queensland in Australië. Wie mee op avontuur gaat, krijgt vanuit zijn luie zetel een prachtig uitzicht op de 1.500 vissoorten en honderden soorten koraal die er leven.

“Dit is een van de meest spectaculaire en complexe, maar tegelijk meest kwetsbare ecosystemen ter wereld”, zegt Attenborough in een introductievideo voor het project. Hij voegt daaraan toe dat hij ongeveer zestig jaar geleden voor het eerst naar het rif dook en dat het hem sindsdien “altijd diep heeft gefascineerd”.

Hij legt in de tour onder meer uit hoe koraal groeit, maar je kunt ook zelf mee op reis gaan langs de vijf hoogtepunten van het 2.300 kilometer lange rif. Op een kaart kun je bovendien aanduiden waar je al allemaal bent geweest. Een leuk en tegelijk educatief avontuur in deze tijden van coronacrisis. De rustgevende stem van de ondertussen 93-jarige Britse bioloog krijg je er gratis bovenop.