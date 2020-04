Femma Maarlo houdt contact met haar leden

Peer - Gezien de strenge coronamaatregelen heeft ook Femma Maarlo al haar activiteiten moeten annuleren. Toch probeert de organisatie contact te houden met haar leden. Dat doen ze via mail, een kaartje of een wedstrijdpuzzel.

Er stonden in de maanden maart en april veel interessante activiteiten op het programma bij Femma Maarlo. Zo zouden er sportavonden zijn, een bezoek aan het Brouwerijmuseum in Bocholt, een multiculturele dag in Genk… Maar door de coronamaatregelen kunnen al deze activiteiten nu niet meer doorgaan. Toch probeert Femma Maarlo contact te houden met haar leden. Ze worden op de hoogte gehouden via mail, krijgen een bemoedigend kaartje of een wedstrijdpuzzel als bezigheid. Zo proberen ze de verbondenheid onder de leden te behouden in deze moeilijke tijd. Het bestuur wenst ook via deze weg aan al haar leden veel moed!