“Zlatan neemt afscheid van Milan en denkt eraan te stoppen met voetballen”

Zlatan Ibrahimovic (38) blijft volgend seizoen niet meer bij AC Milan. De Zweed zou eraan denken zijn schoenen aan de haak te hangen. Dat schrijft de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport woensdag.

Zlatan verliet eind vorig jaar de Amerikaanse MLS voor een terugkeer naar AC Milan, waar hij dit jaar al in tien matchen in actie kwam en goed was voor vier goals. Hij zou zijn laatste match voor de Rossoneri wel al eens gespeeld kunnen hebben, want de Serie A ligt stil door het coronavirus en ook volgend seizoen nog in Milaan blijven zou Zlatan volgens La Gazzetta dello Sport niet zien zitten. De Zweed zou niet gewonnen zijn voor het project van de nieuwe CEO Ivan Gazidis.

Dat Milaan niet langer past in de toekomstplannen van Ibrahimovic komt onder meer door het (gedwongen) afscheid van sportief directeur Zvonimir Boban nadat die in een interview zich negatief had uitgelaten over het financiële reilen en zeilen bij de Rossoneri. Met Boban had Ibrahimovic zijn toekomst in Milaan uitgestippeld (één jaar voetballer en vervolgens manager).

Ibrahimovic woont tegenwoordig ook weer in zijn thuisland nadat de uitbraak van het coronavirus flink huishield in Noord-Italië. Hij zit in zelfisolatie in zijn huis in Malmö, waar hij nadenkt over zijn toekomst als voetballer. Volgens de Italiaanse sportkrant zou Zlatan “teleurgesteld en verbitterd” overwegen zijn schoenen aan de haak te hangen.