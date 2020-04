Studiekeuzevoormiddag voltreffer @ SHD

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Op zondag 8 maart 2020 organiseerde de Stedelijke Humaniora Dilsen voor de 19de keer op rij een studiekeuzevoormiddag voor haar zesdejaars. De werkgroep had weerom heel wat inspanningen geleverd om een aantal oud-leerlingen uit diverse disciplines naar school te halen. Net voor de Coronacrisis konden meerdere leerlingen nog met hun vragen bij hen terecht.

Het aanbod in het hoger onderwijs is enorm groot. Hierin wegwijs geraken is niet evident. Daarom zet de SHD volop in om haar zesdejaars hierin wegwijs te maken. Na een avond ‘Start to study’ waarbij hogescholen en universiteiten zichzelf in de kijker zetten en een bezoek aan de Sid-In volgt er traditiegetrouw een studiekeuzevoormiddag op school. Het opzet is eenvoudig: onze zesdes mogen diverse studierichtingen opgeven waaraan ze denken te starten in september en wij zoeken oud-leerlingen die momenteel deze opleiding volgen. Daarbij is het voor onze anciens een fijne kans om even terug naar de SHD te keren. Ook deze keer werd er gestart met een ontbijt waarbij onze oud-leerlingen honderduit konden vertellen over hun studentenleven. Ook een aantal collega’s waren aanwezig want ook zij kunnen hiervan nog veel opsteken i.f.v. hun lessen. Het werd voor onze zesdes een unieke kans om met deze studenten een individueel gesprek aan te gaan. Ook een aantal ouders sloten aan. Uiteindelijk zijn zij de financiële en morele ondersteuners van hun jongeren. We weten dat studeren geld kost en als we dan met een goede en realistische keuze de slaagkansen vergroten, valt dat financiële plaatje ook mee. Alleszins voor leerlingen en ouders een leerrijke voormiddag. En een stimulans voor de 20ste editie!