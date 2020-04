Wie durft te profiteren van wilde weldoener Vincent Kompany?

De discussie om één maand loon af te staan bij Anderlecht is nog niet beslecht. Het struikelblok blijkt vooral het inleveren van een twaalfde van het tekengeld voor dit seizoen. Vincent Kompany probeert de impasse te doorbreken. De speler-manager wil het bedrag van diegenen die hun tekengeld niet willen laten vallen uit eigen zak betalen. Dat is ook een manier om ploegmaats over de streep te trekken. Wie wil de kapitein laten betalen?