Tottenham-baas Daniel Levy waarschuwt Jan Vertonghen en Toby Alderweireld dat ook zij afstand zullen moeten doen van loon

Tottenham Hotspur-baas Daniel Levy heeft aangekondigd dat zijn club de komende maanden flink zal besparen op de lonen van staf en medewerkers. Hij waarschuwde meteen ook zijn spelers, waaronder Rode Duivels Jan Vertonghen en Toby Alderweireld: “Ook zij zullen hun steentje moeten bijdragen.”

Tottenham volgt met zijn besparingspolitiek het voorbeeld van internationale topclubs als Barcelona, Bayern München of Juventus. In Engeland zijn de Spurs na Newcastle nog maar de tweede club die meteen in de lonen knippen. Opvallend, want Tottenham is volgens de laatste jaarrekeningen één van de financieel gezondste clubs van de Premier League. Dat heeft het vooral te danken aan zijn bescheiden loonlast in vergelijking met de andere toppers in Engeland.

“Wij hebben de moeilijke beslissing gemaakt de loonkost van onze 550 medewerkers en managers met twintig procent naar beneden te halen door, waar mogelijk, technische werkloosheid toe te passen”, vertelt Levy in de Engelse media. “De club heeft een jaarlijkse vaste kost van honderden miljoenen ponden. De sterren moeten nu ook hun steentje bijdragen. Wij hopen dat de discussies tussen de Premier League en de spelersvakbond ertoe leiden dat ook de spelers en trainers besluiten in te leveren om het voetbalecosysteem in stand te houden.”

Bij Tottenham zijn met Toby Alderweireld en Jan Vertonghen twee Rode Duivels aan de slag. Grootverdiener is coach José Mourinho, die ruim 300.000 euro per week zou verdienen. Meteen na de uitspraken van Levy stak in Engeland al stevig wat kritiek op. De CEO van Tottenham behoort zelf immers met een jaarsalaris van zeven miljoen pond (waarvan drie miljoen aan bonussen) tot het kransje best betaalde werknemers van de club.