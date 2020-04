“Iedereen van ons is er bang voor: de dag dat er een familielid wordt binnengebracht. Omdat we weten hoe hevig het virus kan toeslaan”, zegt spoedverpleger Frederick Bervoets van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Omdat ook zorgverleners met angsten en beslommeringen zitten, heeft het ziekenhuis een corona support team opgericht. Dat biedt psychologische steun aan artsen en verpleegkundigen die het even moeilijk hebben.