Omdat De Afrekening dit jaar 35 jaar bestaat, zendt Studio Brussel vandaag alle nummer één hits uit die ooit helemaal bovenaan in de Heilige Lijst prijkten. Zornik is prominent aanwezig met acht nummers, waarmee ze enkel dEUS moeten laten voorgaan. Maar daarnaast plant Buyse (43) ook een comeback van Zornik in 2021.