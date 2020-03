Defensie vervoert Limburgse patiënten met militaire ambulances tot in Oost-Vlaanderen

Defensie zet ambulances in om patiënten van de afdelingen intensieve zorgen in Limburg te vervoeren naar andere provincies in ons land. Zo vonden dinsdag al enkele verplaatsingen naar Vlaams-Brabant en Antwerpen plaats, maar woensdag worden er zelfs patiënten overgebracht naar Oost-Vlaanderen.

Het nieuws werd dinsdag gemeld door VRT NWS en wordt door waarnemend Limburgs gouverneur Michel Carlier aan persagentschap Belga bevestigd. “Defensie zet ambulances in om een aantal intensieve patiënten te vervoeren die wij over ziekenhuizen spreiden. Omdat de intensieve zorgen in Limburg vrij zwaar bezet is, hebben we die patiënten afgevoerd naar Vlaams-Brabant en Antwerpen. Dat vervoer is gebeurd met militaire ambulances”, zegt Carlier.

Voorlopig is het spreidingsplan zo opgesteld dat er enkel binnen Vlaanderen patiënten worden verplaatst. Woensdag zullen er enkele Limburgse patiënten naar Oost-Vlaanderen worden overgebracht. Ook Luik is een optie. “Voorlopig blijven we aan de Vlaamse kant. We bekijken wel of er naar Luik kan worden afgevoerd, maar daar is het ook fel aan het stijgen”, stelt Carlier. (belga)