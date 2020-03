‘Naaktchallenge’ op TikTok loopt fout wanneer man ontdekt dat zijn vriendin niet alleen is

Door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, zitten heel wat mensen thuis in zelfisolatie. Sociale media zijn het communicatiemiddel bij uitstek geworden, waardoor er ook heel wat challenges ontstaan.

Deze TikTok-uitdaging in bovenstaande video is simpel: wanneer je partner een telefoontje voor zijn werk doet of met iets anders bezig is, probeer je hem of haar in de war te brengen door een streepje naakt te laten zien. Eén man sloeg de bal helemaal mis toen hij zijn vriendin in zijn adamskostuum wilde verrassen en ontdekte dat ze niet alleen was.