Beiaard van juwelier Franssen eert zorgpersoneel met dagelijks deuntje

Het ‘huis met de beiaard’, in de Demerstraat in hartje Hasselt. Video: Het Belang van Limburg

Hasselt - Het ‘huis met de beiaard’, zo staat Juweliers Franssen in de Demerstraat bij veel Hasselaren bekend. Die beiaard brengt nu elke avond een muzikaal eerbetoon aan onze helden van de zorg.

“In 1962 begon mijn grootvader, Piet Franssen, hier zijn droomzaak”, zegt zaakvoerder en kleinzoon Willem-Alexander Franssen. “Sindsdien siert een beiaard met 12 klokken onze gevel en speelt elk kwartier het Westminster-deuntje in de straat. Na het zien van de talrijke initiatieven om de zorgverleners een hart onder de riem te steken, begonnen wij ons ook af te vragen wat wij konden doen. In onze Demerstraat wordt elke dag om 20 uur geapplaudisseerd voor de zorgverleners en vanaf nu begeleiden wij dat orkest met onze beiaard.”

Klokslag 20.02 uur speelt de beiaard vanaf nu elke avond uitzonderlijk het nummer ‘Bridge Over Troubled Water’ van Simon & Garfunkel. “We vonden dit nummer heel toepasselijk, want de zorgverleners zetten zich inderdaad in voor de maatschappij als een brug over woelig water. Zonder te denken aan hun eigenbelang, zetten ze zich in voor de maatschappij. Daarnaast heeft dit nummer voor onze familie een speciale betekenis. Bij de viering van 50 jaar Juweliers Franssen in 2012 werd dit nummer op magistrale wijze vertolkt door het Deep River Quartet, een moment dat wij nooit zullen vergeten.”