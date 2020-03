Postkantoor woensdag weer open, aantal postbodes in thuisquarantaine geplaatst

Bilzen - Dinsdag bleef het postkantoor en distributiecentrum op de Hasseltsepoort in Bilzen nog gesloten wegens een coronabesmetting bij een van de postbodes, maar woensdag gaat het loket weer open.

Voor de postbodes van het postkantoor was het maandag schrikken toen bekendraakte dat een collega besmet was met het coronavirus. De 50-jarige Bilzenaar is volgens zijn collega’s intussen stabiel, maar is wel opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. Ondertussen nam bpost de nodige maatregelen.

“Het kantoor in Bilzen is dinsdag grondig gedesinfecteerd. Nu de ontsmetting is gebeurd en alle medewerkers op de hoogte zijn gesteld van de stand van zaken, starten we woensdag de werkzaamheden weer op. Het loketgedeelte zal open zijn voor klanten”, aldus woordvoerder Barbara Van Speybroeck. Het postkantoor in Bilzen werkt in normale omstandigheden met een 27-tal diensten die zorgen voor de bedeling van kranten, briefwisseling en de aflevering van pakjes. Of er genoeg werkwilligheid is onder de postbodes, moet nog blijken.

Van Speybroeck: “Uit voorzorg moeten een aantal postbodes in thuisquarantaine, wat uiteraard niet betekent dat deze personen ook zijn besmet. Het is een voorzorgsmaatregel die we nemen en waarbij de maatregelen van de overheid strikt worden opgevolgd om de gezondheid van onze medewerkers op de werkvloer te garanderen. Omdat niet iedereen aanwezig is in het uitreikingskantoor, zullen kranten in Bilzen woensdag in de loop van de dag bezorgd worden en hetzelfde geldt voor pakjes en een gedeelte van de briefwisseling.”