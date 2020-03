Bocholt - De brandweer van Bree is dinsdag in de vroege namiddag uitgerukt voor een kleine brand in de Zandstraat in Reppel. De stroominstallatie in de berging was door een defect gaan smeulen. Hierbij was rook vrijgekomen, maar de brandweer hield de schade beperkt. Er vielen geen gewonden en het huis is nog steeds bewoonbaar.