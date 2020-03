Spuwende herrieschopper gearresteerd in Riemstse Aldi

Riemst -

Dinsdagmorgen rond half tien heeft de politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst een tierende amokmaker gearresteerd in de Aldi in Riemst. Even voordien had hij in de richting van een kassierster gespuwd die hem vriendelijk gevraagd had om de nodige afstand te houden. Daarop sloegen de stoppen bij de man door.