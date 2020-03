Halen -

Dinsdag in de vooravond heeft het gebrand in een voormalige bakkerij in de Loksbergstraat. Momenteel is het een winkel van een installateur van keukens, badkamers en ramen. Het vuur was al grotendeels geblust toen de brandweer aankwam. De brandweermannen blusten nog na. Het pand werd ook verlucht.