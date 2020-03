Herk-de-Stad -

De brandweer is dinsdag rond 18.30 uur verwittigd van een brand in de Tichelstraat in Schulen. Het vuur ontstond in de slaapkamer van de oudste zoon. Waarschijnlijk door een kortsluiting in een stekkerdoos. Er is veel schade op de bovenverdieping waardoor het huis tijdelijk onbewoonbaar is.